الكويت تشارك بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 07:34 صباحاً - ترأست وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الجمعة وفد دولة الكويت المشارك في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن.

وناقشت الجلسة العامة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار الاقتصادي والنمو العالمي والتركيز على العمل المشترك ومواجهة التحديات العالمية المتمثلة في التغير المناخي واستدامة القدرة على تحمل الديون وتقليص الفقر.

كما تناولت الجلسة تعزيز القدرات وخلق الوظائف وفرص العمل من أجل تحقيق الرخاء المشترك وذلك بمشاركة قادة عالميين من 191 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في الجلسة محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة وليد البحر.

وتعقد الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 21 حتى 26 أكتوبر الجاري بمشاركة وزراء المال والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص.