إيران تستأنف الرحلات الجوية بعد الضربات الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 08:36 صباحاً - ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم السبت، أنّ إيران تعتزم استئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي، بدءًا من التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت جرينيتش)، وذلك بعد تعليق قصير في أعقاب ضرب إسرائيل لأهداف عسكرية في البلاد.

أعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، أنّ ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت في "أضرار محدودة".

وأعلن الدفاع الجوي الإيراني، تصديه لهجمات إسرائيلية على نقاط في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، مشيرًا إلى وقوع "أضرار محدودة" في بعض المواقع، يجري التحقيق بشأنها، حسبما أوردت وكالة "مُهْر".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء هجوم دقيق نفذه ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردًّا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها.

وقال بيان للاحتلال إنّ الغارات الجوية، التي تم تنفيذها بناء على توجيه استخباري، شملت مواقع إنتاج صواريخ إيرانية أُطلقت نحو إسرائيل خلال العام الماضي.