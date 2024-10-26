أنشيلوتي يقارن بين برشلونة بقيادة تشافي وفليك

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أحمد جودة - القاهرة - يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إن فريق برشلونة يقدم مستوى جيد هذا الموسم تحت قيادة الألماني هانسي فليك مقارنةً بالموسم الماضي مع المدرب المُقال تشافي هيرنانديز.

أنشيلوتي: برشلونة غيّر فلسفته مع فليك

قال أنشيلوتي في تصريحات إعلامية: “برشلونة غير فلسفته، الآن أصبحوا يلعبون بشكل عمودي أكثر وبطريقة أسهل”.

وتابع مدرب ريال مدريد: "لكنني لا أريد المقارنة مع برشلونة تشافي لأننا خسرنا بعض الأحيان أمامه، نحن نحترم كلا النسختين من برشلونة".

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة برشلونة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.