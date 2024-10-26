رئيس الوزراء يوجه بتدبير 100 مليون جنيه لتطوير قصر ثقافة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار 3 مصانع خلال جولته التفقدية بمحافظة السويس اليوم، موضحا أنه زار قصر ثقافة السويس ووجه بتدبير 100 مليون جنيه لتطويره وافتتاحه قريباً.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، شعب السويس بالعيد القومى لمحافظة السويس ، موضحا أنه تفقد خلال زيارته اليوم مشروعات كبيرة وهامة ومنها المشروع الذى وجه به رئيس الجمهورية بإنشاء وحدات إسكان لأهالى المحافظة.

وقال فى تصريحات عقب زيارته للمحافظة، إنه تفقد المدارس المصرية اليابانية التى تستقبل الطلاب غدا بالمحافظة.

وأوضح أن مجمع السويس الطبي مجمع عالمى وهو هدية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأهالى وشعب السويس.

وخلال جولته اليوم بمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مقر الشركة المصرية الألمانية للمضخات "روهربمبن مصر"، المُتخصصة في إنتاج الطلمبات.

وأكد رئيس الوزراء، أن زيارة هذه الشركة تأتي في إطار حرص الحكومة على دفع العمل في القطاعات المُنتجة لمكونات المشروعات المختلفة، لاسيما الطلمبات، التي تُمثل مُكوناً رئيسياً لمشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحي، والغاز، وغيرها، الأمر الذي يجعل من توطين صناعتها خطوة مهمة لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز العمل بتلك المشروعات المحورية.