وزير خارجية أوكرانيا: نقدر جهود مصر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - أعرب وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطى، اليوم السبت في القاهرة، مع نظيره الأوكراني.

ووجه وزير خارجية أوكرانيا الشكر للدكتور بدر عبد العاطي، مشيرا إلى أن زيارته الحالية إلى مصر تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون على أساس المصالح المشتركة، منوها بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة والسياحة والتعليم والأمن الغذائي.

وقال أندريه سيبيها "إن أوكرانيا منفتحة على تعزيز التعاون مع مصر وتنشيط مجلس الأعمال بين البلدين"، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على استعادة ديناميكية العلاقات مع مصر.

وفيما يخص الأمن المائي المصري، شدد وزير خارجية أوكرانيا على أن مسألة نهر النيل تعتبر مسألة وجودية بالنسبة لمصر، معربا عن دعم بلاده للحوار الشامل بين جميع الأطراف المعنية.

وحول تطورات الاوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، قال وزير خارجية أوكرانيا "ندين أعمال العنف، ونؤكد أهمية حماية المدنيين، وضرورة التوصل إلى حل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى مبدأ حل الدولتين".

ومن ناحية أخري، أوضح وزير خارجية أوكرانيا أنه تطرق، خلال المباحثات مع الدكتور بدر عبد العاطي، إلى "صيغة السلام" التي طرحتها أوكرانيا وتعتبرها الطريق الوحيد لوضع نهاية للأزمة في البلاد، لافتا إلى أنه وجه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة السلام الثانية حول أوكرانيا.