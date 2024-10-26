انت الأن تتابع خبر صعود جديد…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية من جديد في تعاملات اليوم بعد أن كانت قد تراجعت أمس ولكنها عادت اليوم الي الزيادة بنسبة تقدر بنحو ٣ ريال سعودي،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم السبت ٢٦ أكتوبر في المملكة العربية السعودية
أسعار الذهب اليوم السبت ٢٦ أكتوبر في المملكة العربية السعودية
- ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٣١.٣٠ ريال سعودي و ٨٨.٣٥ دولار أميركي.
- ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٣٠٣.٦٩ ريال سعودي و ٨٠.٩٨ دولار أميركي.
- ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٨٩.٨٩ ريال سعودي و ٧٧.٣٠ دولار أميركي.
- ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٤٨.٤٧ ريال سعودي و ٦٦.٢٦ دولار أميركي.
- ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٩٣.٢٦ ريال سعودي و ٥١.٥٤ دولار أميركي.
- سعر بيع أونصة الذهب ١٠٣٠٤.٥٥ ريال سعودي و ٢٧٤٧.٨٨ دولار أميركي.
- سعر شراء أونصة الذهب ١٠٣٠٨.٣٠ ريال سعودي و ٢٧٤٨.٨٨ دولار أميركي.
- سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٦٤.٤٣ ريال سعودي و ٩٧.١٨ دولار أميركي.
- سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٦٩.٦٦ ريال سعودي ٢٣١.٩١ دولار أميركي.
- سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٧٢٢.٧٦ ريال سعودي و ٤٥٩.٤٠ أميركي.
- سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٤٠٥.٧٦ ريال سعودي و ٩٠٨.٢٠ دولار أميركي.
- سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٧٦٥.١٤ ريال سعودي و ١٨٠٤.٠٤ دولار أمريكي.
- جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٧٨٢.٩٢ ريال سعودي و ٧٤٢.١١ دولار أميركي.
- جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٩١٥.٤٤ ريال سعودي و ٧٧٧.٤٥ دولار أميركي.
- جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣١٨٠.٤٨ ريال سعودي و ٨٤٨.١٣ دولار أميركي.
- وهكذا نكون قد عرضنا لكم سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت ٢٦ أكتوبر…تابعونا لنتعرف على٢٤الأسعار بإستمرار.