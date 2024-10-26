انت الأن تتابع خبر صعود جديد…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية من جديد في تعاملات اليوم بعد أن كانت قد تراجعت أمس ولكنها عادت اليوم الي الزيادة بنسبة تقدر بنحو ٣ ريال سعودي،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم السبت ٢٦ أكتوبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم السبت ٢٦ أكتوبر في المملكة العربية السعودية