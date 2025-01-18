مال وأعمال

تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2%

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  • تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% 1/10
  • تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% 2/10
  • تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% 3/10
  • تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% 4/10
  • تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% 5/10
  • تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% 6/10
  • تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% 7/10
  • تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% 8/10
  • تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% 9/10
  • تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحويلات المصريين تقفز 84.4%.. وإيرادات السياحة تصعد 8.2% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 18 يناير 2025 02:15 مساءً - باره عريان_ أكد البنك المركزي المصري المصري، في بيان ميزان المدفوعات الصادر اليوم، على ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 84.4%، حيث سجلت نحو 8.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.5 مليار دولار، منوها إلى أن هذا الأمر يعد من العوامل التي أسفرت عن الحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية.

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وأشار إلى ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 8.2% لتسجل نحو 4.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.5 مليار دولار، وذلك على غرار ارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 51.6 مليون ليلة، مقابل 47.7 مليون ليلة).

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وأضاف أن العوامل التي أسفرت عن الحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية تضمنت أيضا تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بمعدل 59.7% لتقتصر على 406.7 مليون دولار، مقابل نحو مليار دولار.

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ونوه إلى تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 7.2% ليسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار بالفترة المناظرة، نظرا لارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 60% لتسجل 660.6 مليون دولار، إضافة إلى انخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 1.6% لتسجل نحو 4.9 مليار دولار، مقابل نحو 5 مليار دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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