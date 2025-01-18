تحضير القرنبيط في الإير فراير: خطوة بخطوة مع أفضل التوابل والنصائح

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 08:51 مساءً - هل تبحثين عن وجبة خفيفة صحية ولذيذة؟ القرنبيط المقرمش في الإير فراير هو الخيار الأمثل! هذه الوصفة السهلة والسريعة ستحول القرنبيط العادي إلى طبق رئيسي أو مقبلات لا يقاوم. سنقدم لكِ طريقة تحضير القرنبيط المقرمش على طريقة الشيف مي صيام، مع نصائح لتحضير أفضل نتيجة.

لماذا القرنبيط في الإير فراير؟

القرنبيط غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، وهو خيار ممتاز للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا. تحضير القرنبيط في الإير فراير يجعله مقرمشًا من الخارج وطريًا من الداخل، مما يضفي عليه نكهة لذيذة.

المكونات:

رأس قرنبيط متوسط الحجم

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

بابريكا

ثوم بودر

توابل إضافية اختياري (كمون، كاري،…)

طريقة التحضير:

تقطيع القرنبيط: قومي بتقطيع القرنبيط إلى زهرات صغيرة متساوية الحجم.

التتبيلة: في وعاء، اخلطي زهرات القرنبيط مع الزيت والتوابل حتى تتغطى تمامًا.

الطهي في الإير فراير: سخني الإير فراير على درجة حرارة 200 درجة مئوية. رتبي زهرات القرنبيط في سلة الإير فراير في طبقة واحدة. اطهي لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا. قلبي الزهرات مرة واحدة خلال الطهي.