طرق منزلية للتخلص من تجاعيد الوجه .. هل تحقق نتائج فعالة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 08:51 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد التجاعيد من أكثر الأمور المزعجة للكثيرين، وخاصةً مع تقدم العمر، حيث تزداد شيوعًا بين كبار السن، لكنها قد تظهر أيضًا لدى الشباب. وغالبًا ما تظهر هذه التجاعيد في الأماكن المكشوفة من الجسم مثل الوجه.

على الرغم من عدم وجود أعشاب معينة للقضاء على التجاعيد، إلا أن هناك بعض العادات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تحسين مظهر البشرة والتقليل من التجاعيد، ومنها:

التغذية السليمة

تلعب التغذية السليمة دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجلد والتقليل من التجاعيد، خاصة تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

الزبادي بالفراولة

يساعد تناول الزبادي مع الفراولة في تحسين صحة الجلد بشكل عام، والتقليل من ظهور التجاعيد.

الزبادي بالخميرة

تناول الزبادي مع الخميرة يساهم في تقليل التجاعيد بفضل محتواه من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة.

الزبادي بالتوت

يعتبر الزبادي بالتوت من الطرق الفعالة لتحسين صحة الجلد والبشرة عند تناوله بانتظام.

ماسك الزبادي بالخميرة

يمكن تحضير ماسك من الزبادي والخميرة الفورية ووضعه على الوجه لمدة 10 دقائق ثلاث مرات أسبوعيًا، ما يعزز صحة البشرة ويساعد في تقليل التجاعيد.

باتباع هذه النصائح المنزلية، يمكن الحد من ظهور التجاعيد وتحقيق بشرة أكثر شبابًا وصحة.