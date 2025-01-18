انخفاض صافي التدفق للخارج لمحفظة الأوراق المالية إلى 384.7…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 يناير 2025 03:15 مساءً - باره عريان_ كشف بيان ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من عام 2024/2025، عن انخفاض صافي التدفق للخارج للاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على 384.7 مليون دولار، مقابل 532.4 مليون دولار.

وقال البنك المركزي المصري المصري، إن التغير على الأصول الأجنبية للبنوك سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار، مما يعكس تراجع في الأصول، وذلك مقابل صافي تدفق للخارج قدره 731 ملیون دولار.

وأضاف المركزي، في بيان ميزان المدفوعات، أن التغير على التزامات البنوك سجل صافي تدفق للداخل قدره 729.8 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 187.2 ملیون دولار.

وأشار إلى أن التغير على التزامات البنك المركزي المصري سجل صافي تدفق للداخل اقتصر على 115.2 مليون دولار مقابل نحو 2 مليار دولار.

وأوضح المركزي، أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل نحو 1.8 مليار دولار، وفقاً لعدة تطورات، منهم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، والأصول الأجنبية للبنوك، والتغير على التزامات البنوك، والتغير التزامات البنك المركزي المصري.