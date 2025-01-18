باريس يحول تأخره إلى فوز أمام لانس

باريس يحول تأخره إلى فوز أمام لانسابتعد باريس سان جرمان في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى فوز بهدفين لهدف ،اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ18 من البطولة.

وتقدم لانس في الشوط الأول بهدف مبالا نزولا في الدقيقة 36، وأدرك الفريق الباريسي التعادل بهدف لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز في الدقيقة 58، قبل أن يسجل باركولا هدف الفوز في الدقيقة 86.

ورفع باريس سان جرمان حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، وليكسب دفعة معنوية قبل اللقاء المرتقب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

بالمقابل تجمد رصيد لانس عند 27 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم.