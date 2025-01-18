بايرن ميونيخ يعزّز قمة "البوندسليغا"عزز بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 3 ـ 2 اليوم السبت في الجولة الـ18 من "البوندسليغا".

تقدم بايرن ميونخ عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 20 وبعد أربع دقائق فقط رد فولفسبورغ بهدف التعادل عن طريق الجزائري محمد عمورة، وأحرز ميكايل أوليس الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 39 وعاد جوريتسكا وأحرز الهدف الشخصي الثاني له والثالث للنادي البافاري في الدقيقة 62. وقبل دقيقتين من نهاية المباراة تمكن محمد عمورة من تقليص الفارق وأحرز الهدف الثاني له ولفولفسبورج .

ورفع بايرن ميونخ رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن، الذي سيواجه بوروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق اليوم..في المقابل توقف رصيد فولفسبورغ عند 27 نقطة في المركز السابع.

وفي باقي المباريات حقق شتوتجارت الفوز على ضيفه فرايبورج 4 ـ صفر ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فرايبورج عند 27 نقطة في المركز الثامن .

وتقدم أنتوني رواولت بهدف لشتوتجارت في الدقيقة الثانية، ثم أضاف إرميدين ديميروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 17 وتبعه نيك ولتيماد بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 45 ثم أحرز دينيز أونداف الهدف الرابع في الدقيقة 80 .

وحسم سانت باولي فوزه على هايدنهايم بهدفين حملا توقيع يوهانيس إيجيستين من ركلة جزاء في الدقيقة 25 ومورجان جويلفاوجي في الدقيقة الأخيرة..ورفع سانت باولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد هايدنهايم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر .

وتغلب هوفنهايم على مضيفه هولشتاين كيل بثلاثة أهداف مقابل هدف وأحرز المهاجم التشيكي آدم هلوزيك الهدفين الأول والثالث لهوفنهايم في الدقيقتين 26 و56 وتكفل اندريج كراماريتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 . فيما أحرز أندو يوبيل كيلاتي الهدف الوحيد لكيل في الدقيقة 84 .

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد كيل عند 11 نقطة في المركز الأخير.

وقلب بوخوم تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام ضيفه لايبزج إلى تعادل مثير في الشوط الثاني. وتقدم لايبزج بثلاثية عن طريق ويلي أوربان وأنطونيو نوسا وكريستوف بومجارتنر في الدقائق العاشرة و13 و21 . وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم الهولندي مايرون بوادو دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لبوخوم في الدقائق 48 و57 و61.

وتقدم بوخوم للمركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة مقابل 31 نقطة للايبزج في المركز الخامس.