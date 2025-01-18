مال وأعمال

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية…

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  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية… 2/10
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية… 3/10
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية… 4/10
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية… 5/10
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية… 6/10
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية… 7/10
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية… 8/10
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية… 9/10
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 18 يناير 2025 06:15 مساءً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم؛ تقريراً مقدما من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.

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وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشدداً على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعياً لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

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وأشار التقرير إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطي 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.

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وأوضح التقرير أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.

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ونوه التقرير إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يوما إضافيا، هذا إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يوما إضافيا أيضا.

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ولفت التقرير إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان، هذا فضلا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضا.

كما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.

وفصل التقرير أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل الموانئ، وما هو منتظر وصوله إلى الموانئ المصرية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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