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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة، ترشحه لرئاسة الاتحاد في ولاية جديدة.

موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة "كاف" مجددًا

وقال موتسيبي في بيان رسمي اليوم الجمعه: "بناء على طلبات من عدد كبير من رؤساء اتحادات أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورؤساء الاتحادات الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وافق رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي أخيرًا على الترشح في الانتخابات الرئاسية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر إجراؤها في مارس 2025".

وكان موتسيبي قد تولى منصب رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" منذ عام 2021، وتجرى الانتخابات يوم 12 مارس (آذار) المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.