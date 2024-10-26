نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الاختبار الشهري بساعات.. ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لعقد أول اختبار شهري بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، غدا الأحد.

وفي ذات السياق، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر أكتوبر بالفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وتستعرض "دوت الخليج" خلال تلك التقرير، مقررات امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي 2025 كالأتي:

1-اللغة العربية

-النصوص: نصائح غالية، عهد الطفولة، من أجل مصر

-القراءة: كبرياء طفل، لو أنني ضابط شرطة

-النحو:الإعراب والبناء، المعرب والمبني من الأسماء، المعرب والمبني من الأفعال، العطف

- القصة: الفصل الأول والثاني

2-اللغة الإنجليزية

-الوحدة الأولى والثانية، والوحدة الثالثة" من الدرس الأول إلى الرابع".

3-الرياضيات

-الجبر" الوحدة الأولى حتى درس العمليات على الاعداد الحقيقية

-الهندسة: الوحدة الرابعة حتى درس نتائج على نظريات المثلث المتساوي الساقين

4-العلوم

الوحدة الأولى " الدرس الأول والثاني والثالث"

5-الدراسات الاجتماعية

-الجغرافيا: الوحدة الأولى" الدرس الأول والثاني والثالث"

-التاريخ: الوحدة الثالثة" الدرس الأول والثاني"



6-الدين الإسلامي

-درس من أحكام التجويد

-سورة الفرقان من" 1لـ10"

-سورة الأنعام من" 1 لـ 31"

-درس مفهوم الدين

-درس التوحيد أساس الحرية

-الفصل الأول من القصة