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قبل الاختبار الشهري بساعات.. ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي 2025

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لعقد أول اختبار شهري بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، غدا الأحد.

وفي ذات السياق، حددت وزارة  التربية  والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر أكتوبر بالفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وتستعرض "دوت الخليج" خلال تلك التقرير، مقررات امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي 2025 كالأتي:

1-اللغة العربية
-النصوص: نصائح غالية، عهد الطفولة، من أجل مصر
-القراءة: كبرياء طفل، لو أنني ضابط شرطة
-النحو:الإعراب والبناء، المعرب والمبني من الأسماء، المعرب والمبني من الأفعال، العطف
- القصة: الفصل الأول والثاني

2-اللغة الإنجليزية
-الوحدة الأولى والثانية، والوحدة الثالثة" من الدرس الأول إلى الرابع".

3-الرياضيات
-الجبر" الوحدة الأولى حتى درس العمليات على الاعداد الحقيقية
-الهندسة: الوحدة الرابعة حتى درس نتائج على نظريات المثلث المتساوي الساقين

4-العلوم
الوحدة الأولى " الدرس الأول والثاني والثالث"

5-الدراسات الاجتماعية
-الجغرافيا: الوحدة الأولى" الدرس الأول والثاني والثالث"
-التاريخ: الوحدة الثالثة" الدرس الأول والثاني"


6-الدين الإسلامي
-درس من أحكام التجويد
-سورة الفرقان من"  1لـ10"
-سورة الأنعام من" 1 لـ 31"
-درس مفهوم الدين
-درس التوحيد أساس الحرية
-الفصل الأول من القصة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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