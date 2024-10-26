نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "6 ضربات قاضية".. برشلونة مهدد بخسارة الديربي أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد الإسباني، مواجهة الكلاسيكو المرتقبة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2024-2025، أمام غريمه التقليدي نادي برشلونة.

ويدخل البارسا هذا الكلاسيكو وهو يتصدر حظول ترتيب الليجا في العشر جولات الماضية برصيد 27 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني نادي ريال مدريد، الذي يملك 24 نقطة.

- غيابات برشلونة أمام ريال مدريد

وجاءت قائمة العملاق الكتالوني التي أعلنها المدير الفني للفريق، الألماني هانسي فليك، تحمل العديد من الغيابات المؤثرة بغياب السداسي، "رونالد أراوخو ومارك بيرنال وأندرياس كريستينسن وفيران توريس وتير شتيجن وإريك جارسيا" للإصابة.

وتضمنت قائمة البارسا كلا من:" تشيزني - كوبارسي - بينيا - كوندي - بالدي - مارتينيز - جافي - بيدري - ليفاندوفسكي - فاتي - رافينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - فيكتور - يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوشين - فورت - مارتن - دومينيجيز".

ويدخل متصدر الليجا المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق فوزا هاما وثمينا أمام منافسه نادي بايرن ميونيخ الألماني برباعية مقابل هدف في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

