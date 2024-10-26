نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ صادم في الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات فريق الأهلي، مهددًا بخسارة خدمات أحد عناصره الدفاعية أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال بسبب الإصابة.

شكوك حول لحاق أشرف داري بمباراة الأهلي والعين

تحوم الشكوك حول لحاق المغربي أشرف داري مدافع الأهلي، بمواجهة العين الإماراتي القادمة لعدم تعافيه بعد من الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني أشرف داري من آلام في كاحل القدم منعته من التواجد مع الاهلي في بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا في دولة الإمارات.

وتشير التقارير إلى تضاؤل فرص ظهور أشرف داري في قائمة الأهلي التي ستخوض مواجهة العين، المقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر إن أشرف داري كان قد انضم لصفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الأخير قادمًا من بريست الفرنسي.