نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء انطلاق القطارات المكيفة وذات التهوية على خط القاهرة أسوان في محطة بشتيل... تعرف على المواعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء وقوف كافة القطارات المكيفة وذاتية التهوية على خط "القاهرة - أسوان" في محطة بشتيل.

جاء ذل بناءً على توجيهات وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير.

ويتيح هذا التعديل، للركاب استخدام محطة بشتيل لصعود ونزول القطارات المكيفة، بما يشمل قطارات تالجو، النوم، VIP، الإسباني المطور، الإسباني، الفرنسي، والدرجة الثالثة المكيفة، مع استمرار انطلاق ووصول القطارات من محطة مصر بالقاهرة.

كما سيتم اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، بدء انطلاق قطارات النوم المتجهة إلى أسوان من محطة بشتيل، وكذلك انتهاء الرحلات القادمة من أسوان في المحطة نفسها، ما يساهم في تسهيل حركة الركاب وتقديم خدمة محسنة للمسافرين.