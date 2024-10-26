العالم اليوم - الجيش الأردني: لم يسمح لأي طائرة عسكرية بعبور أجوائنا

انتم الان تتابعون خبر الجيش الأردني: لم يسمح لأي طائرة عسكرية بعبور أجوائنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 12:29 مساءً - أفاد مصدر في القوات المسلحة الأردنية بأنه لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة، وذلك عقب الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية، فجر السبت.

وقال المصدر، في تصريح لقناة (المملكة) الأردنية: "نتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية".

وأكد أن سلاح الجو الملكي راقب الأوضاع باهتمام بالغ وهو على أهبة الاستعداد لحماية الوطن.

ودعا المصدر العسكري، إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي لا تستند إلى أية حقائق.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما فجر اليوم على بعض المواقع فى إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "استكمل ضربات موجهة ودقيقة على أهداف عسكرية بعدد من المناطق في إيران".

وقال الجيش إن طائراته "قصفت منشآت تصنيع صواريخ استخدمت لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، على مدى العام الماضي".

كما أوضح أنه "قصف مصفوفات صواريخ أرض جو، وقدرات طيران إيرانية إضافية كانت تهدف إلى تقييد العملية الجوية الإسرائيلية في إيران".

في المقابل أعلن الجيش الإيراني، أن اثنين من جنوده قتلوا جراء في هجمات الليلة الماضية. حسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.