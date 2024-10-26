"عرفت السر من دكتورة جلدية!"...كيفية تحضير كولاجين لبان الذكر في البيت لبشرة متألقة وخدود وردية!”

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رياض - احمد صلاح - لبان الذكر يعد من العناصر الطبيعية التي تحمل فوائد صحية وجمالية كثيرة فهو لا يقتصر على كونه معززا للصحة العامة بل يعتبر أيضا سراً لجمال البشرة بفضل خصائصه المذهلة يساهم لبان الذكر في تحسين مظهر الجلد من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين مما يمنح البشرة مظهرا أكثر شبابا وحيوية ونضارة .

طريقة تحضير كولاجين لبان الذكر

يمكنك تحضير كولاجين لبان الذكر في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وسهلة :

ملعقتين كبيرتين من لبان الذكر المطحون

كوب من الماء المغلي

ملعقة صغيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند

بالإضافة إلى بضع قطرات من زيت اللافندر.

خطوات التحضير

تبدأ عملية التحضير بوضع لبان الذكر في وعاء زجاجي ثم تضيفين الماء المغلي.

يجب ترك الخليط ينقع لمدة 12 ساعة أو طوال الليل حتى يصبح لون الماء أبيض حليبي.

بعد انتهاء الوقت يمكنك تصفية السائل باستخدام قطعة قماش نظيفة والاحتفاظ بالسائل فقط.

ثم بعد ذلك أضيفي ماء الورد وزيت اللوز أو زيت جوز الهند ويمكنك إضافة زيت اللافندر إذا رغبت في ذلك.

طريقة الاستخدام