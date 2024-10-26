انت الأن تتابع خبر وصفة بمليون جنيه !! كيراتين الخميرة .. سر نعومة الشعر ولمعانه بمكونات طبيعية بسيطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الخميرة مكون أساسي في وصفات العناية بالشعر، حيث تعمل بفضل فطرياتها وحيدة الخلية على ترطيب الشعر وتنعيمه بعمق، مما يساهم في تحسين ملمسه ومظهره، وبفضل مكوناتها الفعالة، تستخدم الخميرة لتنعيم فروة الرأس وإعادة الحيوية إلى الشعر الخشن والمجعد، وذلك من خلال الوصول إلى الخلايا العميقة المغذية لبصيلات الشعر نقدمها لكم عبر موقعنا دوت الخليج.

سر نعومة الشعر ولمعانه بمكونات طبيعية بسيطة

بفضل فوائدها الطبيعية، تساعد ماسكات الخميرة في تطهير الشعر من الملوثات والأتربة التي تعيق تغذيته، مما يؤدي مع الاستمرار في استخدامها إلى تحسن سريع في ملمس ونعومة الشعر بشكل ملحوظ، سنتعرف هنا على تفاصيل تحضير كيراتين طبيعي من الخميرة للحصول على شعر ناعم وانسيابي.

وصفة كيراتين الخميرة لفرد الشعر

لتحضير كيراتين طبيعي باستخدام الخميرة، يمكن اتباع هذه الوصفة البسيطة لتنعيم الشعر الجاف والخشن، التي تجمع بين مكونات طبيعية مغذية وفعالة في الحصول على شعر ناعم كالحرير.

المكونات

ثمرة موز ناضجة

2 بيضة

3 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية

4 ملاعق عسل نحل

ملعقة كبيرة فازلين

طريقة التحضير

يخفق البيض مع العسل والفازلين جيدا في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج ناعم.

تضاف الخميرة والموز المهروس إلى الخليط، ويخلط مجددا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

يوضع الخليط على الشعر الجاف والمجعد، بدء من الجذور حتى الأطراف.

يغطى الشعر جيد بكيس بلاستيكي ويترك لمدة 4 ساعات للسماح للمكونات بالتغلغل في الشعر.

بعد مرور الوقت يغسل الشعر جيد بالماء البارد ويرطب باستخدام أي نوع من الكريمات أو البلسم المرطب.

يمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج مثالية للشعر الناعم والخالي من التجعد.

فوائد ماسك الخميرة للشعر

يعمل كيراتين الخميرة بفضل مكوناته المغذية على تنعيم الشعر وتقوية بصيلاته، مما يجعله خيار ممتاز للعناية بالشعر المجعد والتالف، تحتوي الخميرة على نسبة عالية من البروتينات والمعادن التي تمنح الشعر القوة وتساعد في التخلص من التقصف والهيشان، بفضل تعزيزها لتدفق الدم إلى فروة الرأس، تساهم الخميرة في تحسين تغذية الشعر وتجعله أقل عرضة للتساقط.

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