نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نبأ صادم في الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي والزمالك يقيد محمد عبد الشافي بعد تعافيه من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 26-10-2024 في السطور التالية:

نبأ صادم في الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي



بات فريق الأهلي، مهددًا بخسارة خدمات أحد عناصره الدفاعية أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال بسبب الإصابة.

تحوم الشكوك حول لحاق المغربي أشرف داري مدافع الأهلي، بمواجهة العين الإماراتي القادمة لعدم تعافيه بعد من الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني أشرف داري من آلام في كاحل القدم منعته من التواجد مع الاهلي في بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا في دولة الإمارات.

وتشير التقارير إلى تضاؤل فرص ظهور أشرف داري في قائمة الأهلي التي ستخوض مواجهة العين، المقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء المقبل.

الزمالك يقيد محمد عبد الشافي بعد تعافيه من الإصابة



قيد مسؤولو نادي الزمالك محمد عبد الشافي رسميًا في قائمة الفريق المحلية قبل إغلاق باب القيد الصيفي، بعد أن تم رفع اسمه بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

نجح عبد الشافي في التعافي من إصابة الرباط الصليبي بعد استكمال البرنامج التأهيلي الذي أعده الجهاز الطبي له.

من جهة أخرى، أفاد مصدر من نادي الزمالك بأن محمد عبد الشافي جدد عقده مع النادي لعام إضافي دون شروط مالية، حيث لم يضع اللاعب أي متطلبات مادية.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن رغبة الزمالك في تجديد عقد "شيفو" تأتي تقديرًا لمجهوداته الكبيرة مع الفريق على مدار السنوات الماضية، دون أي مشاكل أو أزمات.