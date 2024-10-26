نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يرد على منتقدي مستوى نوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن الانتقادات الأخيرة التي طالت الحارس مانويل نوير بسبب تراجع مستواه مع البافاري.

مدير بايرن ميونخ: نوير لا يزال رائعًا

قال فرويند مدير بايرن ميونيخ عن الانتقادات الأخيرة للحارس نوير: "لا يزال رائعًا. نحن سعداء جدًا لوجوده في حراسة المرمى معنا".

وتابع فرويند: "ستكون هناك العديد من المباريات التي سنتحدث فيها بشكل مختلف عن حارس مرمى فريقنا لأنه فاز بمباريات معنا. نحن متأكدون تمامًا من ذلك".

وكان فريق بايرن ميونخ قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 1-4 في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.