أخبار مصرية

ضبط 6 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار فى القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيـــام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط مالك العقار و5 أشخاص آخرين، حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وعثر بداخل العقار على حفرة بقطر 3 متر وعمق 8 متر والأدوات المستخدمة فى التنقيب.

وبمواجهتهـــم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا