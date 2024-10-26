انت الأن تتابع خبر العثيم يكتسح الأسواق السعودية من حيث عدد الفروع والمفاجأة في الترتيب الثاني والثالث؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتشر الكثير من شركات تجزئة المواد الغذائية في مختلف مدن المملكة العربية السعودية وتتنافس فيما بينها من خلال العروض بغية جذب أكبر قدر من العملاء .

ويختلف عدد فروع كل شركة من هذه الشركات في كل محافظة في السعودية غير أن هناك شركات حصلت على النصيب الأكبر في عدد الفروع المنشرة في مختلف مدن المملكة وهو ما سوف نعرفه من خلال هذا التقرير .

كم عدد فروع كبرى شركات تجزئة المواد الغذائية في السوق السعودي؟

في نهاية النصف الأول 2024 من العام الجاري بلغ عدد فروع أسواق تجزئة المواد الغذائية في المملكة كالتالي :

- أسواق العثيم 376 فرع (داخل المملكة).

- بنده التابعة لصافولا 194 فرع.

- أسواق المزرعة 120 فرع.

- بن داود والدانوب 91 فرع.

متى تأسست أسواق العثيم في السعودية؟