بسبب أزمتها الصحية.. هند عبد الحليم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هند عبد الحليم، محرك البحث جوجل بعد أن كشفت عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي "إنستجرام"، عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الحالية، ولم تكشف أي تفاصيل عنها.

ونشرت هند عبدالحليم، صورة ليدها من خلال «ستوري» عبر صفحتها الرسمية بموقع «انستجرام» وهي تضع الـ «كانيولا»، وعلقت عليها: «يا رب».



آخر أعمال هند عبد الحليم الفنية



وعلى صعيد آخر، كانت آخر أعمال هند عبد الحليم مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض خلال سباق مسلسلات رمضان 2024.



شاركت في بطولة المسلسل إلى جانب سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف، تحت قيادة المخرجة ياسمين أحمد كامل.

قصة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"



تناول المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة، حيث تدور الأحداث حول شخصية شيماء، التي جسدتها سلمى أبو ضيف. شيماء فتاة تنتمي إلى أسرة بسيطة وتتجه إلى السوشيال ميديا بهدف الربح والشهرة، لكن سرعان ما تتعقد الأمور وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، ما يؤدي إلى دخولها السجن.





تتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، ما جعل المسلسل يحقق نسب مشاهدة مرتفعة خلال عرضه في موسم رمضان.