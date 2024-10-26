انت الأن تتابع خبر الحصيني يعلن عن توقعات الطقس: مدينة تتجاوز الـ20 مئوية لأول مرة منذ بداية الخريف ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في إطار متابعة الأحوال الجوية في المملكة، أشار الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إلى تغييرات ملحوظة في حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة. تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه بعض المناطق هطول أمطار رعدية، مما يثير اهتمام المواطنين والمقيمين على حد سواء.
مدينة تتجاوز الـ20 مئوية لأول مرة منذ بداية الخريف
- كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة. في تغريدة له عبر منصة "إكس"، أشار الحصيني إلى أن النماذج المناخية تتوقع ظهور سحب رعدية على عدة مناطق، تشمل أجزاء من محافظات الرياض، بالإضافة إلى شقراء، المجمعة، ثادق، مرات، حريملاء، رماح، ووسط الصمان، وذلك في فجر يوم الجمعة الموافق 22 ربيع الثاني 1446هـ.
- كما أضاف الحصيني أن درجات الحرارة التي تم تسجيلها فجر اليوم تشير إلى اختلاف ملحوظ، حيث كانت أقل درجة حرارة في طريف عند 7 درجات مئوية، بينما سجلت جازان أعلى درجة حرارة عند 30 درجة مئوية.
- ومن الملاحظ أن درجة حرارة الرياض وصلت إلى 18 درجة مئوية، مما يعني أنها كسرت حاجز الـ20 درجة لأول مرة منذ بداية فصل الخريف.