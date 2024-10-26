انت الأن تتابع خبر الحصيني يعلن عن توقعات الطقس: مدينة تتجاوز الـ20 مئوية لأول مرة منذ بداية الخريف ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار متابعة الأحوال الجوية في المملكة، أشار الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إلى تغييرات ملحوظة في حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة. تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه بعض المناطق هطول أمطار رعدية، مما يثير اهتمام المواطنين والمقيمين على حد سواء.

مدينة تتجاوز الـ20 مئوية لأول مرة منذ بداية الخريف