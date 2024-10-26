انت الأن تتابع خبر تفاوت في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازالت العملات الأجنبية تعيش حالة من التفاوت في الأسعار مقابل الجنيه السوداني،حيث يوجد فروقات كبيرة في الأسعار من مدينة إلى مدينة،وتعد هذه الزيادات زيادة تاريخية في الأسعار منذ زمن بعيد بسبب النزاع العسكري الحالي وأثر ذلك بشكل كبير على الحالة العامة للسوق في البلاد.

الوضع الحالي الإقتصادي

تعيش السودان وضع اقتصادي سيئ هذه الفترة بسبب ما يجري من أحداث أدت إلى التراجع الكبير في الحالة الاقتصادية للبلاد،وتسبب ذلك في الضغط على القطاع المصري للبلاد،وأصبح هناك تنافس كبير بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة وأدى ذلك إلى الزيادة الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٣٤.٧٨ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧١٨.٠٨ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤١.٧٥ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٤١ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية