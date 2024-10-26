انت الأن تتابع خبر «يلريتني عرفت قيمته من زمان بجد»...نعمة كبيرة ومعجزة ربانية جبارة مختص سعودي يكشف ما يحدث للجسم بعد تناول الشمندر خلال الشهور!!!؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف مختص سعودي في التغذية عبر مقطع فيديو على “تيك توك” عن الفوائد الكبيرة للشمندر، خصوصًا للرياضيين. وأوضح أن تناول الشمندر قبل التمارين القوية بساعة أو ساعتين يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا في الأداء البدني وذكر المختص أنه إذا استمر الرياضي في تناول الشمندر لمدة شهر قبل التمارين سيلاحظ تحسنًا كبيرًا في شكل جسمه، مع تقسيم أفضل للعضلات. وأضاف أن للشمندر “مفعول سحري” في تعزيز الأداء الرياضي وتحسين النتائج.
فوائد البنجر (الشمندر)
- البنجر، المعروف أيضًا باسم الشمندر، يعتبر من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية. إليك أبرز فوائد تناول البنجر:
- تحسين الأداء الرياضي يحتوي البنجر على مركبات النترات التي تعزز تدفق الدم، مما يساعد في زيادة القدرة على التحمل وتحسين الأداء الرياضي.
- خفض ضغط الدم أظهرت الدراسات أن تناول البنجر يمكن أن يقلل من ضغط الدم بفضل تأثيره على توسيع الأوعية الدموية.
- مضادات الأكسدة يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة مثل البيتالين، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات.
- دعم صحة القلب يساعد تناول البنجر في تقليل مستويات الكوليسترول الضار ويعزز صحة القلب بشكل عام.
- تحسين الهضم يحتوي البنجر على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز الهضم.
- دعم صحة الكبد يعتقد أن البنجر يساعد في detoxification أو تطهير الكبد بفضل احتوائه على البيتالين.
- تعزيز صحة البشرة: بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، يمكن أن يُحسن البنجر من صحة البشرة ويعزز إشراقتها.
- زيادة الطاقة يعتبر مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C والحديد، مما يساعد على زيادة مستويات الطاقة.
- تحسين الوظائف العقلية يعتقد أن تناول البنجر يحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يمكن أن يدعم الوظائف العقلية والتركيز.
- يمكن تناول البنجر بطرق مختلفة، مثل عصيره، أو إضافته إلى السلطات، أو طهيه كجزء من الوجبات.
- إذا كنت من المهتمين باللياقة البدنية، فقد تكون إضافة الشمندر إلى نظامك الغذائي خطوة جيدة لتحسين أدائك.