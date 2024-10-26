انت الأن تتابع خبر «يلريتني عرفت قيمته من زمان بجد»...نعمة كبيرة ومعجزة ربانية جبارة مختص سعودي يكشف ما يحدث للجسم بعد تناول الشمندر خلال الشهور!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مختص سعودي في التغذية عبر مقطع فيديو على “تيك توك” عن الفوائد الكبيرة للشمندر، خصوصًا للرياضيين. وأوضح أن تناول الشمندر قبل التمارين القوية بساعة أو ساعتين يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا في الأداء البدني وذكر المختص أنه إذا استمر الرياضي في تناول الشمندر لمدة شهر قبل التمارين سيلاحظ تحسنًا كبيرًا في شكل جسمه، مع تقسيم أفضل للعضلات. وأضاف أن للشمندر “مفعول سحري” في تعزيز الأداء الرياضي وتحسين النتائج.

فوائد البنجر (الشمندر)