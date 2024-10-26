القبض على عنصر إجرامى فى أسيوط بحوزته 4 بنادق آلية و9 بنادق خرطوش و7 فرد محلى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 4 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 7 فرد محلى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.