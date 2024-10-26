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أحمد جودة - القاهرة - انضم نادي النصر السعودي، إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قالت صحيفة TEAMtalk البريطانية، إن هناك عدة أندية تستهدف التعاقد مع لاعب يوفنتوس بول بوغبا في يناير المقبل، وفي مقدمتها؛ لوس أنجلوس الأمريكي، ومارسيليا الفرنسي.

بوجبا على رادار النصر السعودي





وأضافت: "النصر السعودي أيضًا يحضر عرضًا لتقديمه إلى النجم الفرنسي في المستقبل القريب، ويتصدر العالمي مع النادي الأمريكي سباق الحصول على خدمات النجم الفرنسي، ويأتي مارسيليا خلفهما".

وكان بوجبا قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، قبل أن يتم تقليصها لـ18 شهرًا فقط، بسبب تعاطي المنشطات.

وأكد نادي يوفنتوس أن اللاعب لا يدخل ضمن حساباته المستقبلية وأن باب مغادرته مفتوح في أي وقت.