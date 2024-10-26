انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للرجيم .. الفنانة رحمة أحمد تكشف عن عشبة بسيطة نتائجها مذهلة موجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن بشكل فوري في 7 أيام.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل الفنانة رحمة احمد قد صرحت عن كافة ما فعتله وهو الذي قد ساهم في انقاص وزنها بشكل كبير، حيث قد قالت انها قد استخدمت عشبة البرسيم والتي قد ساعدتها في انقاص الوزن وسد الشهية بشكل كبير، اضافةً إلى هذا فإن تناول البرسيم لمدة اسبوعين متتاليين قد ساعتها في انقاص حوالي 10 كيلو في تلك الفترة، والتي تعتبر فترة مميزة ووزن مميز ايضًا، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها تناول البرسيم لخفض الوزن تابعونا عبر دوت الخليج.

فوائد البرسيم لخفض الوزن

يساعد البرسيم بشكل كبير على تقليل الشهية مما يساعد في ليزادة من معدل الحرق الخاص بالدهون، ومن الجدير بالذكر ان البرسيم يساهم في تقليل مستوى السكر في الدم وبالتالي يساهم ايضًا في التقليل من مستوى الكوليسترول في الدم، وليس هذا فقط بل ان البرسيم ايضًا يساهم في هضم الطعام كما يمنع تراكم الدهون المتواجدة في الجسم، ويثرجع ذلك إلى وجود مركب فريد من نوعة يدعى مركب السابونين وهو الذي يساعد في الشعور بالشبع والإمتلاء.

طريقة تناول البرسيم لخفض الوزن