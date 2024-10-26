سلوي عثمان: ورثت "جينات" التمثيل من والدي وتعلمت منه الالتزام

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة سلوى عثمان بأنها ورثت حب التمثيل من والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي، مضيفة أن شقيقها هشام يشاركها حب الفن والتمثيل، جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "بيت للكل" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري على القناة الأولى المصرية.

وقالت سلوي عثمان: "والدي ووالدتي كانا زملاء في معهد الفنون المسرحية، وتزوجا في تلك الفترة، رغم أن والدتي لم تسلك الطريق الفني بعد تخرجها من المعهد".

وقالت: "كنت أشارك أنا وأخي في حفلات كان ينظمها والدي في فترة طفولتنا، فكنت أقف على المسرح منذ أن كان عمري 7 سنوات، فالبيئة المحيطة بنا كانت تؤهلنا للعمل في مجال الفن".

وأضافت: "عملت مع المخرج عاطف الطيب في فيلم (ملف في الآداب) وكانت الفنانة القديرة مديحة كامل وفريد شوقي وصلاح السعدني، كنا جميعا أبطال الفيلم، فبدأت في السينما كبطلة مع عدد كبير من النجوم، ومن اختارني للدور القدير وحيد حامد".

وأستكملت حديثها قائلة: "تعلمت الكثير من والدي هو كان ملتزما بمواعيده بشكل صارم، فكان يذهب للأماكن قبل موعده، كما تعلمت منه أنني عندما أؤدي دور، أؤديه بشكل حقيقي، وأضع نفسي في نفس موضع الشخصية التي أؤديها لكي تصل للجمهور".