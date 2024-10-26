نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيحاء ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره فريق الاتفاق اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء ضد الاتفاق

وتبدأ صافرة انطلاق الفيحاء والاتفاق مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتفاق

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

