نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: ريال مدريد وبرشلونة يقيسان قوتهما في سانتياجو برنابيو وآس: كلاسيكو الذهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت 26- 10- 2024: - غلاف آس كلاسيكو الذهب

ريال مدريد وبرشلونة يلعبان أهم مباراة في الآونة الأخيرة

يتنافس سبعة أبطال في المباراة على جائزة أفضل لاعب في العام

سجل مبابي ستة أهداف ضد برشلونة في أربع مباريات - غلاف موندو ديبورتيفو يوم الكلاسيكو

ريال مدريد وبرشلونة يقيسان قوتهما وأساليبهما في سانتياغو برنابيو بقيادة فينيسيوس ولامين

أنشيلوتي: "برشلونة في حالة جيدة جدًا".

فليك: "نحن جميعًا مستعدون، وأنا أثق في لاعبي فريقي لأنهم يقومون بعمل رائع". - غلاف سبورت الرغبة بالفوز مرة أخرى

في حالة من الثقة القصوى بعد الفوز على بايرن ميونخ، يصل برشلونة إلى سانتياغو برنابيو مستعدًا لتوجيه الضربة القاضية.

يعترف فليك ببعض التغييرات في الإستراتيجية التي سيفرضها الفريق: "في هذه الحالة علينا أن نتكيف مع طريقة لعب ريال مدريد". غلاف ماركا محور الكون

الكلاسيكو يستعيد مستواه الرائع

إن التنافس المعتاد وقائمة اللاعبين المذهلة واللحظة الرائعة للفريقين تدعونا إلى مباراة رائعة