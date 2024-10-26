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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: ريال مدريد وبرشلونة يقيسان قوتهما في سانتياجو برنابيو وآس: كلاسيكو الذهب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت 26- 10- 2024:
- غلاف آس
- كلاسيكو الذهب
- ريال مدريد وبرشلونة يلعبان أهم مباراة في الآونة الأخيرة
- يتنافس سبعة أبطال في المباراة على جائزة أفضل لاعب في العام
- سجل مبابي ستة أهداف ضد برشلونة في أربع مباريات
- غلاف موندو ديبورتيفو
- يوم الكلاسيكو
- ريال مدريد وبرشلونة يقيسان قوتهما وأساليبهما في سانتياغو برنابيو بقيادة فينيسيوس ولامين
- أنشيلوتي: "برشلونة في حالة جيدة جدًا".
- فليك: "نحن جميعًا مستعدون، وأنا أثق في لاعبي فريقي لأنهم يقومون بعمل رائع".
- غلاف سبورت
- الرغبة بالفوز مرة أخرى
- في حالة من الثقة القصوى بعد الفوز على بايرن ميونخ، يصل برشلونة إلى سانتياغو برنابيو مستعدًا لتوجيه الضربة القاضية.
- يعترف فليك ببعض التغييرات في الإستراتيجية التي سيفرضها الفريق: "في هذه الحالة علينا أن نتكيف مع طريقة لعب ريال مدريد".
غلاف ماركا
- محور الكون
- الكلاسيكو يستعيد مستواه الرائع
- إن التنافس المعتاد وقائمة اللاعبين المذهلة واللحظة الرائعة للفريقين تدعونا إلى مباراة رائعة