وزير التموين: الحكومة تعمل على عدة محاور بهدف تخفيف العبء على المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - افتتح الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية "بالاسكندرية بالنيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور / مصطفي مصطفي مدبولي وذلك بحضور، وفرانشيسكو لولوبريجيدا وزير السياسات الزراعية والغذائية الإيطالي،، والفريق / أحمد خالد محافظة الإسكندرية، و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و/ ميكيلي كوراني سفير إيطاليا لدى القاهرة، والدكتور / علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ / احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبه السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في كلمته أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.

حيث يقام المشروع بالتعاون مع كافة الجهات والأطراف المعنية ذات الصلة وتتضمن وزارات التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الاسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

وأكد وزير التموين، أن الحكومة المصرية تعمل بكافة وزاراتها وجهاتها في إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف العبء على المواطن وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة.

وتماشياً مع هذا التوجه تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنمية وتطوير كافة نماذج التجارة الداخلية على مستوى المحافظات من خلال مشروعات ومبادرات تعمل على تقليل حلقات التداول وضبط الأسعار ورفع كفاءة الاسواق ونحن اليوم بصدد افتتاح مشروع لأحد المحاور الهامة في البنية التحتية للتجارة الداخلية وهي أسواق المزارعين أو كما نعرفها في السوق المصري بأسواق اليوم الواحد.

وأشار الدكتور شريف فاروق، قد احتضنت محافظة الإسكندرية هذا النموذج لتكون أول محافظة يقام بها أسواق اليوم الواحد والتي تعتبر واحدة من الادوات الهامة لضبط الاسواق وتوفير السلع وتوفر فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين والمزارعين ، وتقام أسواق اليوم الواحد اسبوعياً وتعمل على توفير السلع من المزارع الى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تهدف الى تخفيف أثار موجات غلاء الأسعار وهو ما يعكس مدى التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المساهمة في عملية التنمية بشكل فعال، حيث تساهم هذه الاسواق في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأكد فاروق، أننا بصدد افتتاح اول سوق لمبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين " بمحافظة الإسكندرية، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الفني لتطوير أسواق المزارعين الجدد كأدوات فعالة لتنشيط المجتمعات الريفية وتحسين سبل العيش لصغار المزراعين والمنتجين وتعزيز دور الزراعة متعددة الوظائف في توليد فوائد اقتصادية واجتماعية ويشارك بالسوق العديد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر رواد الأعمال والأفراد من صغار المزارعين منتجي السلع الغذائية ومنتجات المناحل، اصحاب الحرف اليدوية التقليدية، والأغذية السريعة التقليدية، الصيادين، وتم تقديم تدريب ودعم فني من خلال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في أساليب التعبئة والعرض والتسعير وسلامة الغذاء وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، وللتوعية عن فكرة أسواق المزارعين قبل البدء في تنفيذ المشروع، للوصول إلى أكبر قدر من الاستفادة.

وأوضح وزير التموين، أن هناك تكليفات واضحة لكافة الجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل علي تذليل أى عقبات، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار السوق وستشهد الفترة القادمة فتح أسواق جديدة في كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شمول بعض المحافظات على اكثر من سوق داخل المحافظة الواحدة.

واختتم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية نهاية كلمته بتقديم الشكر والتقدير للجانب الإيطالي وكذلك محافظة الإسكندرية وللغرفة التجارية بالاسكندرية وكذلك كافة المنتجين والعارضين والمزارعين على جهودهم المبذولة لنجاح هذا المشروع.

وفي كلمته أكد محافظ الإسكندرية الفريق احمد خالد أهمية تضافر الجهود مع القطاع الخاص في كافة المجالات وذلك وفقا لتوجهيات فخامة رئيس الجمهورية، بتحقيق اهداف الدولة الاستراتيجية وهي توطين العلاقة بين السلع والأسعار و توفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع الي المستهلك ، وذلك في تجربةمميزة لبناء قدرات أسواق المزارعين ، في إطار من التعاون المشترك مع اتحاد المزارعين الايطالين وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية وبرعاية وزارة التموين ، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم من محافظة الإسكندرية لمثل تلك التجارب الرائدة.