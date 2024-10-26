نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري من وزارة الإسكان في 15 مدينة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الأحد، استقبال طلبات الحجز لأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والذي يتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، تشمل "سكن مصر" و"دار مصر" و"جنة" إلى جانب إسكان متميز بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا مربعًا.

المدن المطروحة بها الوحدات السكنية

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

المنصورة الجديدة

6 أكتوبر

أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

بدر

العبور

الشروق

العاشر من رمضان

السادات

المنيا الجديدة

غرب قنا الجديدة

ناصر «غرب أسيوط»

دمياط الجديدة

خطوات حجز الوحدات السكنية

زيارة رابط موقع مسكن لحجز شقق الإسكان الجديدة. اختيار كراسة الشروط المتاحة على الموقع. الاطلاع على تفاصيل الوحدات وشروط الحجز. تقديم طلب حجز جديد. تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. إنشاء حساب جديد واستكمال خطوات الحجز.

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة

700 وحدة سكن مصر بالقاهرة الجديدة.

223 وحدة جنة بـ6 أكتوبر.

435 وحدة سكن مصر بحدائق أكتوبر.

1500 وحدة في الحي السادس بمدينة بدر.

456 وحدة في روضة العبور.

600 وحدة سكن مصر بالعلمين الجديدة.

890 وحدة إسكان متميز بالمنصورة الجديدة.

موعد بدء الحجز

يبدأ الحجز للوحدات السكنية يوم 27 أكتوبر 2024 ويستمر حتى 26 ديسمبر 2024. سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات بعد انتهاء فترة الحجز.