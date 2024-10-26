نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الدوري الاسباني لمواجهات قوية في المسابقة والتي تستأنف مبارياتها اليوم بمواجهات مثيرة. أبرز المواجهات تأني في كلاسيكو الأرض والذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد في مواجهة تحظى باهتمام واسع من مختلف الجماهير. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الدوري الاسباني:- بلد الوليد × فياريال – الثالثة عصرا رايو فاليكانو × ديبورتيفو ألافيس – الخامسة والربع مساء لاس بالماس × جيرونا – السابعة والنصف مساء ريال مدريد × برشلونة – العاشرة مساء القنوات الناقلة لمباراة الدوري الاسباني تنقل مسابقة الدوري الاسباني عبر قناة بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.