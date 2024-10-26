"اصبغي شعرك في البيت بدون كوافير!" باللون الأحمر العنابي وبدون مواد كيميائية| جربي وشوفي بنفسك!

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رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من السيدات إلى تغيير لون شعرهن بطرق طبيعية وجذابة، بعيداً عن الصبغات الكيميائية التي قد تسبب أضراراً للشعر، ومن بين الألوان المميزة، يبرز اللون الأحمر العنابي كخيار رائع يمنح الشعر لمسة من الجاذبية والنعومة.

المقادير

لتحضير وصفة صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي، ستحتاجين إلى:

100 جرام من الحناء

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 كوب من عصير البنجر

1 كوب من مغلي الكركديه

طريقة التحضير

ابدئي بوضع كمية الحناء في وعاء زجاجي أو بلاستيكي.

ثم أضيفي عصير البنجر ومغلي الكركديه وزيت الزيتون، واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

من المهم ترك الخليط لمدة ساعتين لتتفاعل المكونات.

بعد ذلك، قسمي شعرك إلى أقسام صغيرة وارتدي قفازات لحماية يديك.

دلكي الأطراف بالفازلين ثم ضعي الصبغة بالتساوي على كل قسم، مع التأكد من تغطيته بالكامل.

اتركي الخليط على شعرك لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 ساعات، بحسب الدرجة المطلوبة للون.

عند الانتهاء، اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، وتجنبي استخدام البلسم في البداية.

إذا كنت ترغبين في لون أغمق، يمكنك تكرار العملية بعد أسبوع.