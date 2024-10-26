العالم اليوم - ناسداك يغلق على ارتفاع قبل أسبوع حافل بنتائج الأعمال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - أغلق المؤشر ناسداك المجمع على ارتفاع يوم الجمعة مدفوعا بأسهم الشركات العملاقة في وقت يترقب فيه المستثمرون النتائج الفصلية لبعض أكبر شركات وول ستريت هذا الأسبوع.

وصعد سهم تسلا بعد يوم من ارتفاعه 22 بالمئة على خلفية توقعات مبيعات الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية. كما ارتفع سهما أبل ومايكروسوفت.

وتقدم سهم إنفيديا العملاقة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية لتتجاوز لفترة وجيزة شركة أبل وتزيحها عن عرش الشركة الأكبر في العالم قياسا بالقيمة السوقية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات مع ترقب المستثمرين لبيانات التوظيف الأسبوع المقبل للخروج بمؤشرات على مسار السياسية النقدية في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، بلغ العائد أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.26 بالمئة، مما أثر على سوق الأسهم.

ووفقا لبيانات السوق يوم الجمعة، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.03 بالمئة، إلى 5808 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.56 بالمئة، إلى 18518.61 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.61 بالمئة، إلى 42114.40 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.96 بالمئة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.16 بالمئة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 2.68 بالمئة.