العالم اليوم - انفجار كبير في جنوب لبنان يحذر من زلزال في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر انفجار كبير في جنوب لبنان يحذر من زلزال في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - أعلن المجلس الإقليمي للجولان عن تفعيل حالة التأهب للزلزال في شمال إسرائيل، عقب قصف الجيش الإسرائيلي لمجمع في جنوب لبنان يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، بحسب ما أفادت صحيفة "يدعوت أحرنوت".

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "أصداء انفجارات سُمعت في الجزء الشمالي من البلاد خلال الدقائق الأخيرة نتيجة نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولا يوجد خطر من وقوع حادث أمني".

وبحسب مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، انفجر مجمع تحت الأرض لقوة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله- مع 400 طن من المتفجرات.

يذكر انه عمد الجيش الإسرائيلي إلى تفجير منازل وأحياء سكنية في بلدة عديسة الحدودية في جنوب لبنان.

واستمرت أعمال التفخيخ والتفجير حتى ساعات الصباح.

وسمعت أصداء الانفجارات والارتجاجات في مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.