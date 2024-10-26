أخبار اليمن : الاحتلال يعتقل طواقم مستشفى كمال عدوان

الاحتلال يعتقل طواقم مستشفى كمال عدوان
اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، كافة الكوادر الطبية من الرجال إضافة إلى عدد من الجرحى والمرضى في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال احتجز النساء في إحدى الغرف داخل المستشفى دون ماء أو طعام.
وناشدت الوزارة، المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة فيه.
يشار إلى أن قوات الاحتلال، وبعد القصف المتكرر أمس الأول الخميس لمستشفى كمال عدوان الذي يتواجد به قرابة 600 شخص بما فيهم الأطفال والمرضى وأفراد الطواقم الطبية، اقتحمت الجمعة المؤسسة الصحية وأجبرت الجميع على التجمع في ساحتها.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية في قطاع غزة أمس الجمعة عن استشهاد رضيعين داخل قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان بعد توقف مولداته واستهداف محطة الأكسجين من قبل قوات الاحتلال.
ومنذ السابع أكتوبر 2023، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 42 ألف شهيد وأزيد من 100 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.
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