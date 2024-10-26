العالم اليوم - روسيا تخشى "تصعيدا متفجرا".. وباكستان تحمل إسرائيل المسؤولية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - عبرت روسيا عن قلقها العميق إزاء "التصعيد المتفجر" بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، فيما حملت باكستان إسرائيل مسؤولية توسيع الصراع في المنطقة، بينما طالب رئيس الوزراء البريطاني طهران بعدم الرد على الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران.

تفصيلا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم السبت "نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المتفجر المستمر بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يشكل تهديدات حقيقية للاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضافت زخاروفا "نحث بقوة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور إلى سيناريو كارثي"، مضيفة "نحن بحاجة إلى التوقف عن استفزاز إيران للرد والخروج من دوامة التصعيد غير المنضبط".

وأشارت زخاروفا إلى أن روسيا على استعداد للعمل مع كافة الأطراف لخفض مستوى المواجهة.

باكستان تحمل إسرائيل مسؤولية توسيع الصراع

وفي إسلام باد، أدانت باكستان بشدة اليوم السبت الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم، إن هذه الهجمات العسكرية ضد سيادة وسلامة أراضي إيران تشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بحسب قناة جيونيوز الإخبارية الباكستانية.

وأضاف المتحدث "هذه الضربات تقوض الطريق إلى السلام والاستقرار الإقليميين وتشكل أيضا تصعيدا خطيرا في منطقة مضطربة بالفعل.. إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الدورة الحالية من التصعيد وتوسيع الصراع".

ستارمر: إيران يجب ألا ترد على الغارات الإسرائيلية

وفي لندن، حثت بريطانيا إيران، اليوم السبت، على عدم الرد بعدما شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بعد منتصف الليل.

وذكرت الحكومة البريطانية أنها تراقب الوضع في الشرق الأوسط "عن كثب"، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران التي وقعت في وقت مبكر من اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في مؤتمر صحفي في ساموا "أنا واضح فيما يتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداء الإيراني، وبنفس القدر أنا واضح فيما يتعلق بحاجتنا لتجنب تصعيد الوضع الإقليمي أكثر وأحث كل الأطراف على إظهار ضبط النفس".

وقال "إيران يجب ألا ترد"، مضيفا "سوف نعمل مع كل الحلفاء لخفض تصعيد الوضع عبر المنطقة".

تركيا تدعو إلى "وضع حد لإرهاب" إسرائيل

وفي أنقرة، دعت تركيا السبت إلى "وضع حد للإرهاب الذي أوجدته إسرائيل في المنطقة"، و"نددت" بالضربات الإسرائيلية على إيران، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة إنّ "إنهاء الإرهاب الذي أوجدته إسرائيل في المنطقة أصبح مهمّة تاريخية لإحلال الأمن والسلام الدوليين".

وأضافت "ندين بأشدّ العبارات الهجوم الإسرائيلي على إيران. بارتكابها إبادة جماعية في غزة والاستعداد لضم الضفة الغربية وقتل المدنيين كل يوم في لبنان، دفعت إسرائيل منطقتنا إلى حافة حرب أكبر".

وتابعت الوزارة "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لفرض احترام القانون وإيقاف حكومة بنيامين نتنياهو"، مطالبا "دول المنطقة والجهات الفاعلة من خارج المنطقة بتبنّي موقف عقلاني وحذر".

ألمانيا تحذر إيران من أي "تصعيد"

في برلين، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، طهران من أي "تصعيد" بعد الغارات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

وكتب شولتس في منشور على موقع اكس"رسالتي إلى إيران واضحة: ردود الفعل التصعيدية المكثفة يجب ألا تستمر. يجب أن يتوقف هذا الآن. وعندها ستفتح إمكانية تطور سلمي في الشرق الأوسط".