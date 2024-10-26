العالم اليوم - الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب قليلا، في جلسة الجمعة، بعد تعافيها من موجة جني أرباح، وذلك مع دعم تلقته من التوتر في الشرق الأوسط والقلق بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين مددت أسعار البلاديوم مكاسبها إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.42 بالمئة إلى 2747.56 دولار للأونصة في نهاية تداولات الجمعة. وبلغت الأسعار مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء الماضي عند 2758.37 دولار، كما سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2760.80 دولار للأونصة عند التسوية.

وقفز الذهب 33 بالمئة منذ بداية العام مع ارتفاع الطلب على استثمارات الملاذ الآمن بسبب التوتر المستمر في الشرق الأوسط، إلى جانب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة أساس.

وعززت الضبابية بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية الطلب على المعدن الأصفر إذ تظهر استطلاعات أن المنافسة لا تزال متقاربة.

وارتفع الذهب رغم المكاسب التي حققها الدولار، والذي من المتوقع أن يسجل ارتفاعه الأسبوعي الرابع مع تزايد احتمالات فوز دونالد ترامب.

وسجل البلاديوم في المعاملات الفورية أعلى مستوى في عشرة أشهر لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف بشأن الصادرات من روسيا. وصعد في أحدث التداولات 3.2 بالمئة إلى 1194.36 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم في المعاملات الفورية أمس الخميس تسعة بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها في مجموعة الدول الصناعية السبع دراسة فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.61 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 12 عاما عند 34.87 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1024.20 دولار.