نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الألمانية لمتابعة مباريات البوندزليجا من أجل متابعة نجومه البارزين في البطولة الأكثر إثارة على مستوى العالم.

نجح باير ليفركوزن في التتويج بلقب البوندزليجا لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 90 نقطة بينما جاء شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بينما احتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

يحتل بايرن ميونخ ولايبزيج صدارة الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة وجاء فرايبورج في المركز الثالث برصيد 15 نقطة بينما يحتل باير ليفركوزن ويونيون برلين المركزين الرابع والخامس برصيد 14 نقطة وجاء آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في المركزين السادس والسابع برصيد 13 نقطة

يتم نقل مباريات الدوري الألماني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البوندزليجا في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني...

- شتوتجارت وهولشتاين كيل الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- سانت باولي وفولفسبورج الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- أوجسبورج وبوروسيا دورتموند الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- لايبزيج وفرايبورج الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- فيردر بريمن وباير ليفركوزن الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر