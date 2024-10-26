نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل في شركة اتصالات مصر: وظائف خدمة عملاء ومبيعات برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة اتصالات مصر عبر موقع "فرصنا" عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة للشباب حديثي التخرج، في خطوة تهدف إلى تمكينهم من اكتساب الخبرات اللازمة ودعم استقرارهم المالي.

تشمل الوظائف المطروحة مناصب في خدمة العملاء (كول سنتر) ومناصب إشرافية في المبيعات.

توفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 4300 جنيه وتصل إلى 11 ألف جنيه، بالإضافة إلى مزايا مثل التأمين الصحي والاجتماعي ووسائل المواصلات.

تفاصيل الوظائف المتاحة

1. خدمة عملاء (كول سنتر)

موقع العمل: السادس من أكتوبر، الجيزة

السادس من أكتوبر، الجيزة الخبرة المطلوبة: حديث التخرج

حديث التخرج الراتب الأساسي: 4300 – 5700 جنيه

4300 – 5700 جنيه المهارات المطلوبة: مؤهل عالٍ اللغة الإنجليزية بمستوى جيد أساسيات الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس مهارات تواصل جيدة إنهاء أو إعفاء من الخدمة العسكرية (للذكور)

المزايا: تأمين صحي واجتماعي وسائل مواصلات إمكانية احتساب الوقت الإضافي الوظيفة مناسبة للإعاقات الحركية الخفيفة



2. مشرف مبيعات استراتيجية

موقع العمل: أمبروز ومحرم بك، الإسكندرية

أمبروز ومحرم بك، الإسكندرية الخبرة المطلوبة: 3-7 سنوات في المبيعات

3-7 سنوات في المبيعات الراتب: 6 آلاف إلى 11 ألف جنيه

6 آلاف إلى 11 ألف جنيه المهارات المطلوبة: إجادة اللغة الإنجليزية مهارات قيادية وإدارة فرق العمل مهارات تفاوض وإقناع معرفة بأساسيات الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس مؤهل جامعي ويفضل خبرة سابقة في الاتصالات

المزايا: راتب مجزي تأمينات صحية واجتماعية بيئة عمل محفزة وفرص للتطوير المهني



كيفية التقديم:

يمكنك التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الدخول إلى رابط موقع "فرصنا"، واختيار الوظيفة المناسبة، ثم إدخال البيانات المطلوبة للتقديم.