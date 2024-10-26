نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- روسيا: قدَّمنا معلومات استخباراتية لإيران قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت معلومات، صباح السبت، بأن روسيا قدمت معلومات استخباراتية لإيران قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي على أراضيها.

حسب مانشره موقع سكاي نيوز، أن موسكو حذرت طهران من تحركات عسكرية أميركية وإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذا التحذير جاء في إطار "التعاون مع إيران ومحاولة الحد من التصعيد في المنطقة."

وفي سياق متصل، قللت إيران من تأثير الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى وقوع "أضرار محدودة" في مواقع استهدفتها الضربات، والتي شملت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

إسرائيل: القوات نفذت ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران

من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بأن القوات نفذت ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، مضيفًا أن هذه العمليات أحبطت تهديدات مباشرة ضد إسرائيل، وأن إسرائيل مستعدة للرد في حال حدوث أي تصعيد جديد من إيران.

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