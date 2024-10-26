انت الأن تتابع خبر ابوزيد: الرد الإسرائيلي جاء ضمن توقعاتنا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الخبير العسكري والاستراتيحي نضال ابوزيد على الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر السبت، والمواقع التي شملتها الضربة والطائرات المستخدمة.

وقال ابوزيد بان الرد الاسرائيلي جاء ضمن توقعاتنا قبل يومين بعد ان زار رئيس الاركان الاسراىيلي هرتسي هاليفي قاعدة حتسريم والتي يتواجد فيها مركز المحاكاة simulation للطيارين، واكتمال انفتاح منظومة ثاد الامريكية في النقب، لياتي توقيت الرد الاسرائيلي على ايران ضمن التوقعات.

واضاف ابوزيد حول تفاصيل العملية الاسرائيلية على ايران بان اسرائىيل استخدمت طائرات F35 اقلعت من قاعدة نفاطيم الجوية عبر كردور جوي عبر من جنوب سورية باتجاه الاراضي العراقية ودخل من اجواء محافظة ديالى العراقية إلى ايران.

وحول اهداف الرد الاسرائيلي قال ابوزيد ان الضربة الإسرائيلية اشتملت على موقع للصواريخ البالستية في محافظة سمنان جنوب طهران وموقع في محافظة كرج لم يتضح بعد لكن يبدو انه موقع رادار للدفاع الجوي.

واشار ابوزيد الى ان المسافة التي قطعتها الطائرات الحربية الإسرائيلية تقدر بـ 6 الاف كم ذهابا و ايابا مما يشير الى حاجة F35 التزود بالوقود جوا (عملية ارضاع جوي) يبدو ان الطائرات الامريكية الموجودة في احد القواعد في الخليج ساعدت بعمليات التزود بالوقود جوا .

ولفت الى ان حاملات الطائرات الامريكية ايزنهاور الموجودة في الخليج العربي وإبراهام لينكولن الموجودة في البحر الاحمر وفرت الاسناد اللوجستي والدعم الاستخباري وتامين الاتصالات اثناء العملية الإسرائيلية.

وتوقع ابوزيد ان الرد الاسراىيلي جاء ضمن اطار الاهداف المحددة بالضوابط الامريكية ويبدو ان ان ايران استوعبت الضربة الاسرائيلية او على اقل تقدير قبلت بحجم رد محدود مما يسبر حسب ابوزيد انه لن يكون هناك تبعات للرد الاسرائيلية سوى ارتفاع في حدة الخطاب الاعلاني الايراني كرد فعل طبيعي ضمن معادلة ضبط ومنع توسع الصراع الامريكية .