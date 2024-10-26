انت الأن تتابع خبر السعودية تستنكر الهجوم الإسرائيلي على إيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول تعليق لها على الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران فجر السبت، أعلنت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها تدين وتستنكر الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم انتهاك لسيادة إيران ومخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وجاء في البيان: "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".

وأضف البيان: "تؤكد المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

وحثّت المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.

واختتم البيان: "تدعو المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة".