نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق برشلونة، اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق برشلونة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق برشلونة، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني.